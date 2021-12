Bankinter dá spread de 0,9% no crédito da casa. Mas só até ao final do ano

Quem fizer o contrato de crédito à habitação com o Bankinter durante o mês de dezembro pode ter acesso a uma bonificação extra. Até ao final do ano, o banco espanhol oferece um "spread" de 0,9%. Em 2022 volta a aplicar a taxa mínima de 0,95%, a única abaixo de 1% no mercado nacional.





O Bankinter já é a instituição que apresenta as condições mais competitivas na concessão no crédito à habitação em Portugal, mas o banco propõe-se baixar ainda mais o "spread" mínimo aplicado nos empréstimos para a compra de casa com um valor igual ou superior a 100 mil euros, que sejam realizados até ao dia 31 de dezembro, segundo adianta a entidade num comunicado divulgado esta quinta-feira.





Em vez da taxa mínima de 0,95%, as propostas entradas no banco até ao final do ano podem beneficiar de um "spread" promocional de 0,9%.De acordo com o comunicado enviado pelo banco, para beneficiarem desta oferta "os clientes podem formular as suas propostas nas agências do banco com o apoio do seu gestor de conta ou diretamente na plataforma crédito habit@ção_digital, através da qual é possível realizar remotamente todo o processo de contratação, com toda a comodidade e acompanhamento permanente, sendo a presença física apenas necessário para o dia da escritura".





A par de um "spread" reduzido, os clientes que transfiram o crédito de outra instituição financeira para o Bankinter contam ainda o suporte de custos de transferência por parte do banco espanhol.

"No ano em que o Bankinter Portugal celebra o seu 5º aniversário, quisemos assinalar esta data com os nossos atuais e futuros Clientes, através de uma oferta especial: um spread promocional de 0,90% disponível até 31 de dezembro. De facto, o Crédito Habitação é uma das áreas mais visíveis da materialização da promessa com que o Bankinter veio para Portugal: apoiar os nossos clientes - particulares, famílias e empresas - a realizarem os seus projetos e, simultaneamente, contribuir para a consolidação do crescimento da economia, em particular neste momento cheio de desafios", adiantou Vítor Pereira, membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal e Diretor de Produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais, no comunicado.