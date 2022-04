Best passa a comercializar 18 fundos de investimento da IMGA. Dois são "verdes"

O Best vai passar a disponibilizar 18 fundos de investimento da IM Gestão de Ativos (IMGA). Deste grupo, há dois -- um de ações e outro de obrigações -- estão ligados a empresas ibéricas que operam sob critérios de responsabilidade social e ambiental (na sigla inglesa ESG), informou o banco em comunicado.

Além destes, contam-se quatro fundos de ações, cinco multiativos, dois de mercado monetário e liquidez, dois de obrigações, dois Fundos de Poupança Reforma e um fundo que permite a obtenção de rendimentos semestrais.

"Através desta parceria com a IMGA, o Banco Best passa a abranger grande parte da oferta nacional, reforçando a sua posição de liderança no setor, com a maior e mais completa oferta de fundos de investimento em Portugal", refere Rui Castro Pacheco, head of investments do Banco Best.

Segundo a nota de imprensa, os ativos da IMGA cresceram 35% no ano passado. No final de 2021, a gestora contava com um património sob gestão de aproximadamente 4,3 mil milhões de euros, distribuído por 28 fundos de investimento mobiliário colocados em mais de 200 mil clientes das diversas entidades comercializadoras.

Para Emanuel Silva, presidente executivo da IMGA, "a adesão do Banco Best como distribuidor dos nossos fundos é mais um importante passo no processo de distribuição dos fundos da Sociedade, neste caso através de uma das mais reconhecidas plataformas digitais financeiras como é o caso do Banco Best".