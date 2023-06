ChatGPT é a ponta do iceberg da inteligência artificial

Os desenvolvimentos no campo da inteligência artificial (IA) não começaram este ano, mas a capacidade do ChatGPT de responder a praticamente todas as questões dos utilizadores marcou o ponto de viragem naquela que é apontada como uma das áreas mais promissoras e transformadoras da economia. Contudo, plataformas como o sistema de conversação são apenas a ponta do iceberg, considera James Chen, gestor do fundo Allianz Global Artificial

...