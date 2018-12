Como é que a fraude bilionária de Madoff mudou a indústria de hedge funds

"Madoff foi um grande sinal de alerta para todo o sector de gestão de activos", disse o advogado de fundos Steven Nadel, da Seward & Kissel, numa entrevista recente.

A seguir mostramos alguns aspectos que foram alterados pelas firmas de gestão de activos desde que Madoff foi preso pelas autoridades federais dos EUA, em Dezembro de 2008.

Desaparecimento de intermediários

Já abalados por prejuízos após a falência do Lehman Brothers, três meses antes, os intermediários que ajudam a escolher e avaliar os hedge funds para investidores perderam ainda mais popularidade. Muitos destes chamados fundos de fundos faziam negócios com o vigarista levando clientes para a sua firma.

Cautelosos para não colocar o seu dinheiro em risco, planos de reforma, fundos soberanos de investimentos e outros investidores começaram a evitar estas empresas e passaram a investir directamente em hedge funds.

O impacto disto tem sido impressionante: os investidores retiraram dinheiro dos fundos de fundos durante 10 anos consecutivos. O sector perdeu quase um quinto do dinheiro que detinha antes de Madoff - os activos somavam 647 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, segundo dados compilados pela Hedge Fund Research. Isto fez com que muitas empresas se fundissem ou reduzissem os seus negócios.

Entre as empresas mais atingidas está o Union Bancaire Privée, de Genebra. O banco, que já foi o maior investidor mundial em hedge funds - e um dos mais antigos - tinha investido cerca de 700 milhões de dólares do dinheiro dos clientes com Madoff.

Mais perguntas



A época em que os investidores confiavam cegamente o seu dinheiro aos gerentes de hedge funds sem fazer perguntas acabou.

O processo de escolha dos gerentes sofreu uma reviravolta completa - os investidores começaram a realizar um escrutínio muito maior aos auditores, corretores e advogados que os fundos contratavam. Também foi dada mais atenção aos procedimentos que os fundos colocam em prática na realização de negócios, enquanto o histórico dos gestores e outras verificações foram aceleradas.

"A fraude de Madoff mostrou que alguns investidores não realizavam os procedimentos necessários para detectar um Madoff", disse Nadel, que tem hedge funds como clientes.

Menos segredos





Quase desde a sua criação, na década de 1960, os hedge funds são envoltos em sigilo.