Bernard Madoff, o autor do maior esquema de Ponzi do mundo, pediu ao presidente norte-americano para reduzir a pena de 150 anos.

O ex-empresário nova-iorquino não está a pedir um perdão total ao presidente norte-americano, mas sim um atenuar da sua sentença, o que poderá traduzir-se numa redução da pena ou em prisão domiciliária.



A fraude do antigo presidente do Nasdaq foi descoberta em dezembro de 2008. Durante mais de 20 anos, Bernard Madoff, agora com 81 anos, enganou milhares de investidores através de um esquema de Ponzi. Foi em março de 2009 que confessou os crimes: "Durante muitos anos, até à minha detenção, a 11 de Dezembro de 2008, geri um esquema de pirâmide financeira", admitiu durante a sua confissão.



O processo está neste momento classificado como "pendente". Não se sabe se Trump vai considerar o pedido de Madoff, que está preso no Estado da Carolina do Norte.

Bernard Madoff entregou uma petição no Departamento da Justiça norte-americano onde pede a Donald Trump que diminua a pena de 150 anos que resultou da condenação de 2009 por causa do seu esquema de Ponzi, segundo a CNBC. Madoff foi o arquiteto do maior esquema de Ponzi da história no valor de 64,8 mil milhões de dólares. Até ao ano passado, os seus clientes conseguiram recuperar 70% do seu investimento.