Kuwait planeia novo fundo soberano

O Kuwait está a planear a criação de um novo fundo soberano, revela a agência Reuters , para desenvolver e diversificar a economia local, atrair capital de investidores estrangeiros e do setor privado e apostar em projetos de grande dimensão.Serão o Ministério das Finanças e a Autoridade para o Investimento do Kuwait que vão pôr em marcha esse fundo, chamado de Ciyada, ou "soberano, em árabe.A Reuters indica que, para já, o plano do Kuwait não revela que valor vai ser gerido por este fundo, nem tão pouco que projetos em particular pretende financiar.A Autoridade para o Investimento do Kuwait já tem mais 800 mil milhões de ativos sob gestão, nota a agência de notícias, que cita o Global SWF, plataforma que acompanha fundos soberanos.