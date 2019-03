Subida em bolsa da Altri dá frutos O valor do investimento do Norges Bank na Altri aumentou em 1,64% para quase 31,5 milhões de dólares. Uma evolução que é justificada pela subida superior a 12% que as ações da empresa co-liderada por Paulo Fernandes (CEO da Cofina, que é dona do Negócios) e por João Borges registaram em bolsa em 2018. Na verdade, o fundo até passou a deter menos capital da empresa (2,31%) do que tinha no ano anterior.

BCP com corte de 20% O Norges Bank tem "alocado" menos de 70 milhões de dólares no BCP, o que não chega a corresponder a uma participação qualificada (1,76%). Entre 2017 e o ano passado, o valor do investimento diminuiu 20,5%, ou 18 milhões de dólares. Uma queda que é justificada de duas formas: o fundo reduziu a sua posição no banco agora liderado por Miguel Maya e as ações deslizaram mais de 15,5%.

Norges reduz investimento na Corticeira Amorim O investimento que o maior fundo soberano do mundo tem na Corticeira Amorim "encolheu" em quase 28%, num movimento que é explicado pela redução efetiva da posição no capital da empresa e que foi acentuado pela descida das ações em bolsa. No final de 2018, o Norges Bank tinha 5,2 milhões de dólares investidos na Corticeira.

Um quinto a menos nos CTT O ano de 2018 não foi fácil para os CTT, que se viram obrigados a implementar um plano de reestruturação para cortar custos e tornar a empresa mais rentável. O plano continua, mas a queda das ações no ano passado ditou perdas para os investidores. E o Norges Bank não foi exceção. O investimento que o fundo tem na empresa liderada por Francisco de Lacerda diminuiu 21,6% para 15,95 milhões de dólares, quer por via do desempenho bolsista, quer por redução da sua participação. Ainda assim, os CTT estão entre as cotadas portuguesas onde o fundo detém mais capital. No final do ano passado, o Norges Bank tinha 3,16% do capital dos Correios de Portugal. Entre as 21 cotadas nacionais onde o fundo está presente, apenas duas contavam com posições mais elevadas.

Norges Bank corta investimento na EDP Renováveis em ano de OPA O ano foi positivo para a EDP Renováveis, que viu as suas ações subirem em bolsa, num período marcado pelo lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte da China Three Gorges (CTG), mas o Norges Bank não acompanhou o entusiasmo e reduziu a sua posição na empresa liderada por João Manso Neto. No final de 2018, o fundo tinha 21,5 milhões de dólares investidos na EDP Renováveis, menos 33,8% do que em 2017. A empresa de energias renováveis tornou-se na empresa nacional onde o Norges Bank detém menos capital (0,28%).

EDP é a que mais pesa na carteira Do total dos investimentos em ações portuguesas, quase 30% está alocado à EDP (279,4 milhões de dólares). A elétrica é assim a cotada que atrai o maior investimento em valor do Norges Bank, mas, na verdade, foi uma das empresas onde o fundo reduziu a sua participação. Apesar da subida de 5,7% das ações em bolsa, o investimento nesta cotada diminuiu 17%, ou 57,5 milhões de dólares, representando mesmo o maior corte entre todas as empresas. A posição passou a ser de 2,19%.

Investimento na Galp aumenta Apesar da política de desinvestimento nos setores do petróleo e gás, a aposta do Norges Bank na Galp Energia até aumentou em 2018. O fundo aumentou a sua posição no capital da petrolífera nacional para 1,33%, quando no ano anterior a participação era de 1,16%. Na verdade, o valor do investimento diminuiu em 2,46% para 173,3 milhões de dólares. Mas esta queda é justificada apenas pela desvalorização das ações da Galp em bolsa, que em 2018 perderam quase 10%.

Norges corta na Ibersol O maior fundo do mundo tinha, no final do ano passado, 8,25 milhões de dólares em títulos da Ibersol, o que corresponde a uma posição de 2,54% do capital. Estes valores representam um desinvestimento, com a participação no capital a diminuir face ao ano anterior. A queda das ações em bolsa (22%) elevou para 34% a redução do investimento do Norges Bank nesta cotada.

Participação na Impresa aumenta, mas queda das ações dita redução do investimento No final de 2017, o Norges Bank tinha quase dois milhões de dólares investidos na dona da SIC. Um ano depois este valor diminuiu em mais de 60% para 748 milhões de dólares. Uma evolução justificada pela desvalorização das ações da Impresa, uma vez que a percentagem de capital detida até aumentou para 2,86%.

Queda da Jerónimo Martins em bolsa reduz investimento para menos de 100 milhões O investimento do Norges Bank na Jerónimo Martins diminuiu 33% para 95,4 milhões de dólares, uma redução justificada pela depreciação das ações em bolsa (36%). Em termos de participação, o fundo até aumentou ligeiramente para 1,28% do capital da dona dos supermercados Pingo Doce.

Norges mais do que duplica participação na Mota-Engil Não fosse a queda expressiva das ações da Mota-Engil em bolsa (56%) no ano passado, e o investimento do Norges Bank nesta cotada teria disparado. No final de 2017, o fundo tinha em mãos 1,59% do capital da construtora. Um ano depois esta posição passou para 3,77%, a maior percentagem de capital detida por este fundo numa cotada portuguesa. No total, o valor alocado a esta cotada ficou-se pelos 16,5 milhões de dólares, menos 4,5% do que um ano antes. Uma evolução justificada apenas pela desvalorização em bolsa.

Investimento na Navigator diminui em 20 milhões O Norges Bank tinha 1,39% do capital da Navigator, o que correspondia a um investimento de cerca de 41 milhões de dólares, menos 20 milhões do que em 2017. O maior fundo do mundo viu o investimento nesta cotada cair por duas vias: redução da participação efetiva no capital e queda das ações em bolsa (15%).

Nos é o terceiro maior investimento em Portugal A Nos representa o terceiro maior valor investido pelo Norges em cotadas nacionais, só superado pela EDP e Galp. São 116,7 milhões de dólares que estão nesta cotada, com o fundo a deter 3,74% do seu capital. E, mais uma vez, apesar de ter até mais participação no capital desta cotada, face a 2017, a descida das ações em bolsa até acabou por ditar uma redução de 2,5% no investimento.

Pharol foi o grande desinvestimento O Norges Bank cortou o investimento na Pharol em quase 86% para um total de 1,17 milhões de dólares. E, neste caso, a redução teve dois responsáveis: o corte na participação de capital – que passou de 3,08% para 0,7% - e a descida das ações em bolsa (34,7%). A descida de 86% foi a maior entre as 21 cotadas portuguesas onde o Norges ainda detém ações.

Investimento na REN diminuiu 6% O fundo soberano da Noruega fechou 2018 com 25,4 milhões de dólares investidos na REN, o que representa uma descida de 6% face ao ano anterior. Esta é a primeira vez desde, pelo menos 2012, em que o investimento do Norges Bank na REN diminui.

Queda das ações da Semapa dita redução do investimento O Norges Bank ainda reforçou no capital da Semapa, passando a deter uma participação de 2,64%. Ainda assim o bolo total investido diminuiu quase 21% para 32,1 milhões de dólares, o que é justificado pela depreciação das ações em bolsa (26%).

Sonaecom alvo de reforço O maior fundo do mundo reforçou a sua participação no capital da Sonaecom, passando a ter investidos 4,1 milhões de dólares, mais 1,4% do que em 2017. Uma evolução justificada pelo aumento da participação no capital da empresa, uma vez que os títulos até caíram quase 2% em bolsa.

Investimento na Sonae Capital desce dos dois milhões O Norges Bank voltou a apostar na Sonae Capital em 2017 – o que já não acontecia desde 2010. No ano passado, manteve a aposta, mas a evolução dos mercados ditou que o valor do investimento diminuísse 8,9% para 1,87 milhões de dólares.

Norges triplica participação na Sonae Indústria O Norges Bank fechou 2018 com 1,64% do capital da Sonae Indústria. Não chega a ser uma participação qualificada, mas é o triplo da percentagem de capital detido no ano anterior. Este reforço levou a que o investimento do fundo nesta cotada ascendesse a 1,25 milhões de dólares, mais 24,7% do que em 2017. Isto apesar de as ações terem caído mais de 58% em bolsa.

Reforço de posição na Sonae trava queda do investimento O fundo soberano da Noruega tinha 30,8 milhões de dólares investidos na Sonae SGPS, um valor que representa uma queda de 14,9% face a 2017. E é justificada, em grande parte, pela desvalorização das ações da dona dos hipermercados Continente (28%). O Norges Bank até reforçou a sua posição no capital da empresa de 1,34% para 1,66%.