Resgates deixam fundo de obrigações de Bill Gross com menos de mil milhões

O fundo de obrigações da Janus Henderson Global Unconstrained observou resgates de cerca de 60 milhões de dólares em dezembro, segundo as estimativas da Bloomberg. Estas saídas reduzem o valor dos ativos para 950,4 milhões de dólares, um valor que fica bastante abaixo do máximo atingido em fevereiro, quando este fundo totalizou 2,24 mil milhões de dólares.

Os investidores tiraram dinheiro durante 10 meses consecutivos, desde o pico de fevereiro, em parte devido à aposta falhada de que as taxas de juro das obrigações dos EUA e alemãs iam convergir.

O fundo de Bill Gross registou uma perda de 4% no ano passado, registando um desempenho pior do que 80% dos seus pares, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.

Gross, de 74 anos, assumiu o fundo em outubro de 2014, depois de ter sido afastado da Pacific Investment Management (Pimco), onde geria o maior fundo do mundo, o Pimco Total Return. A queda do ano passado foi uma das maiores da sua carreira, que começou em 1971.

Gross alavancou o fundo de obrigações através do uso dos futuros durante o primeiro semestre de 2018, o que apenas o fez aumentar as perdas destes ativos. Gross registou perdas de cerca de 153 milhões de dólares com os futuros das taxas de juro no primeiro semestre do ano.

As apostas de que as "yields" das obrigações a 10 anos dos EUA estreitariam para um valor semelhante ao da dívida alemã foram as que mais perderam em 2018. A diferença dos juros dos dois países está acima dos 2 pontos percentuais.

As estimativas de saídas do fundo da Janus têm por base alterações nos ativos ao longo do mês e não têm em consideração o desempenho, as comissões ou os dividendos reinvestidos. Os números podem variar dos atuais dados e nas estimativas compiladas por outros fornecedores.



