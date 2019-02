Conhecido como "o rei das obrigações", co-fundou a Pimco, o maior fundo obrigacionista mundial, de onde saiu 43 anos depois para a Janus. Possui dois Teslas e tem uma grande confiança em si mesmo e nas suas capacidades, a ponto de ter sido alcunhado de "presidente do ego". Adora ioga, é um fervoroso colecionador de selos e formou-se em Psicologia, deixando para trás a aspiração de ser uma estrela rock. Tem uma queda por gravatas da Hermès, mas prefere usá-las enroladas à volta do pescoço, como se fossem lenços. Teve uma gata chamada Bob e quando ela morreu dedicou-lhe uma das suas notas de investimento. Não usa telemóvel porque acha que as principais coisas da vida devem ser beber vinho e ter filhos. Falamos de Bill Gross, que anunciou esta semana que irá reformar-se da Janus.

William Hunt Gross, conhecido como Bill Gross, nasceu a 13 de abril de 1944, no estado norte-americano do Ohio. Tem um estilo descontraído, é um investidor e reconhecido gestor de fundos obrigacionistas e também um filantropo de relevo. Mas diplomacia não é com ele. Excêntrico poderia ser o seu nome do meio e tem tanto de objetivo e emocional como de "bad boy" – basta recordar um evento à porta fechada onde surgiu com óculos de sol ou o peixe podre que deixou na casa da sua futura ex-mulher de modo a baixar o preço do imóvel. É também o homem que chorou pela sua gata e que lhe dedicou uma nota de investimento. Desconcertante, a sua vida é um autêntico manancial de histórias. Nem todas são boas, mas certamente não deixam ninguém a bocejar.

Oriundo de uma família com parte das suas raízes no Canadá, é filho de Shirley e Sewell Gross, e tem mais dois irmãos, Craig e Lin. Teve uma infância tranquila, com uma mãe que optou por ficar em casa a cuidar dos três filhos. Já o pai era executivo de vendas na AK Steel Holding e foi essa posição que o fez sair da sua terra natal ainda em criança. Tinha 10 anos quando se mudaram os cinco para São Francisco e ficou maravilhado com a dimensão da cidade, que lhe pareceu "um outro universo", conta a Value Walk.

Em 1962 obteve uma bolsa da Duke University, em Durham (Carolina do Norte). Diz que foi para a faculdade sem ter ideia que curso escolher e optou por Psicologia porque lhe interessava a forma como a mente funciona. Lá, foi membro da sociedade de honra de Phi Kappa Phi, a fraternidade mais antiga do país.



Já esquecido do sonho de ser uma estrela de rock, foi na faculdade que aspirou a ser jogador na equipa de basquetebol Duke Blue Devils, mas rapidamente percebeu que teria de se contentar em jogar na equipa universitária.

Andrew Ashe, que também foi membro da Phi Kappa Phi, contou ao Value Walk (VW) que Gross estava sempre a inventar esquemas para ganhar dinheiro.





Gross ganhou 10 mil dólares em quatro meses a contar cartas durante 16 horas por dia Bloomberg



Ganhar em Las Vegas



Foi no último ano da faculdade que teve um acidente de carro que quase lhe tirou a vida. Enquanto recuperava, leu um livro que havia de se tornar uma das "bíblias" dos investidores: "Beat the Dealer", de Edward Thorp, então professor de Matemática. O livro detalhava a forma de se ganhar a jogar "blackjack", através de um sistema de contagem de cartas. Assim que se restabeleceu e terminou o curso, em 1966, já tinha um objetivo em mente.

Meteu-se no comboio e rumou a Las Vegas com 200 dólares no bolso. Instalou-se num hotel onde o preço do quarto era de 6 dólares ao dia, e ao fim de quatro meses a contar cartas durante 16 horas por dia – o que o levou a ser expulso de vários casinos – tinha transformado esses 200 dólares em 10.000, dinheiro que usou para mais tarde pagar as suas propinas na Faculdade de Gestão de Los Angeles (Califórnia), relata a Business Insider.

De 1966 a 1969 cumpriu o serviço militar e quis ser piloto de caças, mas depressa perdeu a ideia de vista ao perceber que não estava talhado para aquilo. Passou pela guerra do Vietname, o que lhe valeu sair da marinha (em 1970) com a medalha de serviço ativo ao peito.

Seguiu caminho e um ano depois obteve um MBA em Gestão na UCLA Anderson School of Management. Findo o master, enviou o seu CV a mais de 100 empresas ligadas à área do investimento. Mas nada. O mercado acionista vivia, naquela altura, tempos difíceis. Acabou por ser a sua mãe a dar conta de um anúncio no jornal Sunday Los Angeles Times, onde a seguradora Pacific Mutual Life Insurance procurava analistas do mercado acionista e oferecia um salário anual de 11.000 dólares.

Gross conseguiu o emprego, mas não se sentiu realizado. Isto porque em vez de analisar ações ficou encarregue do reembolso de juros dos certificados do Tesouro, no departamento das obrigações. Mas foi aí que conheceu James Muzzy e William Podlichem, tendo os três fundado, ainda em 1971, a Pacific Investment Management Company (Pimco), o maior fundo de obrigações do mundo.

Entre 1971 e 2014 foi diretor de investimento e diretor executivo da PIMCO, onde geriu o fundo Total Return – tendo também sido analista financeiro, entre 1971 e 1976, da Pacific Mutual Life.

Conta que usou a sua experiência em Las Vegas como "profissional do blackjack" para desenvolver ainda mais a sua capacidade de analisar prémios de risco e calcular as probabilidades nos investimentos. E durante muito tempo resultou.