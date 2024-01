10 aplicações para organizar as finanças pessoais em 2024

Já lá vão os tempos do mapa de despesas na porta do frigorífico ou no Excel. As aplicações ganharam força, ainda que existam outras vias como o controlo das contas através das apps dos bancos e do “homebanking”.

10 aplicações para organizar as finanças pessoais em 2024









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: 10 aplicações para organizar as finanças pessoais em 2024 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar