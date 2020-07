Alternativas às taxas nulas dos depósitos a prazo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A pandemia da covid-19 empurrou os portugueses para os depósitos a prazo, com muitos a deixarem o dinheiro simplesmente parado na conta no banco. Mas para quem quer correr pouco risco ainda há soluções que oferecem remunerações baixas, mas positivas.O juro pago pelos bancos nos novos depósitos a prazo caiu para zero nos últimos anos, fruto do ambiente de taxas historicamente baixas na Zona Euro. Segundo os dados mais recentes do ...