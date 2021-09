Investir com taxas garantidas? Opções são cada vez menos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O Governo anunciou recentemente novas condições para os certificados do Tesouro. Perante um ambiente de taxas de juro mínimas, o Executivo decidiu cortar os valores de remuneração, à imagem do que tem acontecido com outros produtos de taxa garantida. Um ambiente que torna cada vez mais difícil para os investidores garantir uma taxa por um determinado período de tempo.A pandemia confinou muitos portugueses em casa, impedindo-os de ...