Saiba quanto pesam as ofertas 5G na sua carteira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tardou, mas chegou. Depois de um leilão que ficou marcado pela longa duração e pela controvérsia, o 5G tornou-se uma realidade em Portugal. Apesar de ainda não estar disponível em todas as zonas do país, já é possível aceder à rede em várias zonas, sendo que este acesso varia consoante a operadora.



Segundo dados da autoridade reguladora das comunicações, a Anacom, até ao final do

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...