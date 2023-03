Banca combate certificados com melhores juros nos depósitos

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Primeiro foram os bancos de menor dimensão a remunerar o dinheiro das famílias parado nos bancos, depois vieram as ofertas para novos clientes e apenas há pouco as maiores instituições bancárias começaram a remunerar de forma atrativa os depósitos. Apesar da demora - o ciclo de aperto da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) começou em julho do ano passado - a banca parece ter embarcado numa nova vaga de reforç...