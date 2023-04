Luz, água ou telecomunicações: quando os atrasos custam dinheiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Compensações, multas ou coimas. As denominações mudam consoante se tratem de serviços essenciais como telecomunicações ou energia. Na prática, são os juros de mora previstos na lei que, no caso de serem de pouco valor, são "transformados" em penalizações. Mas se o atraso se prolongar, ou se as faturas se acumularem, passa a incumprimento e, consoante o que estiver em causa, os serviços podem ser cortados

...