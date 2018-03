A sua semana dia-a-dia: A primeira subida de juros de Powell nos EUA

Segunda-feira Reunião dos Ministros das finanças do G20

Os ministros das Finanças das 20 maiores economias do mundo iniciam esta segunda-feira uma reunião de dois dias. Ainda assim, o encontro já tem uma ausência confirmada. O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, cancelou a presença no encontro, que decorre em Buenos Aires, para comparecer no parlamento devido a um caso de corrupção.



Terça-feira Confiança dos consumidores na Zona Euro

Será conhecida esta semana a evolução da confiança dos consumidores europeus, num momento em que se mantém um optimismo para a economia da região. Ao longo da semana serão ainda conhecidos outros importantes indicadores económicos, como a balança comercial e o índice PMI para os serviços da Markit.



Quarta-feira Venda de casas acelera nos EUA

A venda de casas usadas deverá ter registado um crescimento em Fevereiro, face a Janeiro. De acordo com as previsões da Bloomberg, deverão ter sido vendidas 5,40 milhões de propriedades, o que representa uma subida mensal de 0,4%.



Quarta-feira Powell estreia-se com subida de juros

Jerome Powell preside à primeira reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA. Os economistas estão a antecipar uma subida de juros no encontro desta semana. A taxa dos fundos federais deverá subir 25 pontos base, para um intervalo de entre 1,50% e 1,75%, perante a recuperação do mercado laboral e da taxa de inflação no país. Na conferência de imprensa Powell deverá deixar indicações sobre futuras mexidas nos juros.



Quinta-feira Banco de Inglaterra mantém juros

Ao contrário da Fed, o Banco de Inglaterra deverá deixar inalterada a sua taxa de referência e o seu programa de compra de activos. Ainda assim, o governador da instituição, Mark Carney, poderá adoptar um discurso mais agressivo, com o objectivo de preparar o mercado para uma subida de juros já na reunião de Maio.





Quinta-feira Discursos de membros do BCE

A alemã Sabine Lautenschlaeger, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), e Daniele Nouy, líder da supervisão europeia, discursam em diferentes eventos. As responsáveis poderão deixar indicações sobre a retirada de estímulos do BCE, um tema que não tem sido consensual dentro da entidade.





Sexta-feira Preço das casas no quarto trimestre O Instituto de Estatísticas Nacional (INE) divulga o Índice de Preços na Habitação no quarto trimestre. O indicador deverá ter mantido a evolução positiva registada nos primeiros trimestres do ano. Nos três meses anteriores, os preços das casas aumentaram 10,4%.





Sexta-feira Moody's avalia risco da União Europeia