A sua semana dia-a-dia: BCE, Fórum de Davos e indicadores agitam semana

Terça-feira

Depois dos maiores bancos norte-americanos já terem apresentado as contas de 2018, é a vez dos seus pares europeus fazerem o mesmo. A volatilidade vivida pelos mercados financeiros tem afetado as receitas de negociação das entidades. No entanto, a recuperação da economia tem suportado um crescimento do crédito, pelo que as contas do setor têm sido, até agora, mistos.



Quarta-feira Confiança dos consumidores na Zona Euro



A semana será marcada pela divulgação de vários indicadores económicos relevantes. A meio da semana, será conhecida a evolução da confiança dos consumidores na Zona Euro, em Janeiro. Segundo as previsões da Bloomberg, o indicador deverá ter baixado de -6,2 para -6,5 pontos.



Quinta-feira Primeira reunião do BCE em 2019



O Banco Central Europeu (BCE) realiza esta quinta-feira a sua primeira reunião em 2019. Os investidores aguardam novos pormenores sobre o programa de reinvestimentos do banco central, depois da entidade liderada por Mario Draghi ter terminado o seu programa de compra de ativos no final de 2018. A instituição poderá começar a deixar pistas sobre quando poderá realizar a primeira subida de juros. Os relatos divulgados a semana passada mostram que o mais provável é que esta mexida ocorra mais perto do fim do ano.





Sexta-feira Agências avaliam "rating" da dívida da Alemanha