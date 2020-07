A sua semana dia-a-dia: Centeno toma posse, taxas de juro e resultados

Mário Centeno toma posse como governador do Banco de Portugal, esta segunda-feira, substituindo Carlos Costa após um mandato de uma década. O nome do ex-ministro das Finanças - que abandonou o cargo a 9 de junho e passou a pasta a João Leão - foi aprovado em Conselho de Ministros, na semana passada. Isto depois de o relatório da audição ao antigo ministro e presidente do Eurogrupo, ter recebido "luz verde" na Comissão de Economia e Finanças, com os votos contra do CDS-PP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida. O PS votou a favor, enquanto PSD e PCP abstiveram-se.