A sua semana dia-a-dia: Fed, BCE e encontro de Trump com Kim centram atenções

Ainda antes do pontapé de saída no Mundial 2018, na Rússia, a Fed e o BCE realizam as suas reuniões de política monetária e os líderes dos EUA e da Coreia do Norte protagonizam um encontro histórico.

Reuters

Segunda-feira Centeno recebe Regling para debater fundo de resgate

O director-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), Klaus Regling, e o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, reúnem-se em Lisboa. Os dois responsáveis vão debater o futuro do fundo de resgate europeu, isto num momento em que a Zona Euro enfrenta uma nova onda de instabilidade política em Itália e Espanha.



Terça-feira Trump e Kim Jong-Un encontram-se em Singapura

Depois de alguns avanços e recuos, o encontro histórico entre os líderes norte-americano e norte-coreano acontece esta terça-feira, em Singapura. Donald Trump e Kim Jong-un reúnem-se às 09:00 da manhã locais, 02:00 da manhã em Lisboa, depois de a Casa Branca ter adiantado na semana passada que foram feitos "progressos significativos" nas conversações com Pyongyang.

Quarta-feira Powell anuncia segunda subida de juros do ano

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, deverá decidir esta quarta-feira um novo aumento de juros. A taxa directora da Fed deverá subir para um intervalo entre 1,75% e 2%, naquela que será a segunda mexida nos juros em 2018. As minutas relativas à última reunião de política monetária da Fed já apontavam que as perspectivas económicas do país justificam para "breve" uma nova subida da taxa de juro.



Quarta-feira IGCP procura captar até mil milhões em dívida de longo prazo

O IGCP regressa esta quarta-feira ao mercado, para tentar emitir até mil milhões de euros em dívida de longo prazo. A emissão de dívida tem maturidades a cinco e a 10 anos. A última emissão de longo prazo realizada por Portugal foi em Maio, altura em que o IGCP emitiu 483 milhões de euros a 10 anos, tendo pago um juro de 1,67%, o que corresponde à taxa mais baixa de sempre.



Quinta-feira BCE dá indicações sobre fim do programa

Um dia depois de a Fed anunciar a decisão sobre as taxas de juro, é a vez de o BCE se pronunciar sobre a política de estímulos na região. As declarações de Peter Praet aumentaram a especulação em torno do anúncio do fim do programa de compra de activos, mas as opiniões dividem-se. O Commerzbank acredita que "o BCE deverá indicar o fim do plano de compras no encontro desta semana", já o Berenberg acha difícil um anúncio antes da reunião de 26 de Julho.