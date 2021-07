A sua semana dia a dia: Inflação, impostos e uma estreia na bolsa portuguesa

Os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se esta segunda-feira, estando prevista a presença, nessa reunião, de Janet Yellen, secretária de Estado do Tesouro norte-americano. Na agenda, está o debate sobre as políticas económicas e financeiras da área do euro, nomeadamente a recuperação económica e a estabilidade bancária e financeira. Com a presença de Yellen poderá não ficar de fora a taxa mínima de 15% de imposto para as multinacionais.