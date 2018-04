A sua semana dia-a-dia: Investidores de olho nas contas da banca americana

Arranca, esta semana, a época de apresentação de resultados do primeiro trimestre do outro lado do Atlântico. A semana será ainda marcada pelas minutas da Fed e por indicadores económicos.

Segunda-feira FMI actualiza estimativas

A segunda semana de Abril arranca com a actualização do World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, o fundo publica também os capítulos analíticos. Estes documentos serão seguidos com atenção pelos investidores e podem mesmo ter impacto nos mercados. As perspectivas para as principais economias do mundo têm, em regra, influência no desempenho das várias classes de activos.



Terça-feira Responsáveis do BCE em diversos eventos

A semana será ainda marcada pela presença de vários membros do Banco Central Europeu (BCE), em diversos eventos. Na segunda-feira, Peter Praet participa num fórum em Frankfurt. Mas será esta terça-feira o dia mais activo. Daniele Nouy discursa na Eslovénia, Ewald Nowotny fará uma apresentação em Londres e Ignazio Visco falará em Roma. No dia seguinte, quarta-feira, Pentti Hakkarainen e Ignazio Angeloni estarão presentes no Fórum do Comité do BCE, em Bruxelas.



Quarta-feira Inflação acelera nos EUA





Como habitual, a semana será marcada pela publicação de diversos indicadores económicos de ambos os lados do Atlântico. Na Zona Euro, na segunda-feira, será conhecida a confiança dos investidores, na quinta-feira, a produção industrial, em Fevereiro, e na sexta-feira, o saldo da balança comercial, em Fevereiro. Contudo, a semana será mais intensa nos Estados Unidos, deste ponto de vista. Serão conhecidos vários indicadores relativos à evolução dos preços. Na terça-feira, será o índice de preços no produtor, em Março, e na quinta-feira, o índice de preços na importação e na exportação. Mas o principal destaque será a taxa de inflação, em Março. O índice de preços no consumidor deverá ter avançado 2,3% face ao período homólogo, depois de ter subido 2,2% no mês anterior. Quarta-feira Fed divulga minutas da última reunião

Também na quarta-feira serão conhecidas as minutas da última reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, reunião que ocorreu a 20 e 21 de Março. Esta foi a primeira reunião como Jerome Powell como presidente da autoridade monetária. E, como previsto, anunciou um aumento de 25 pontos base da taxa dos fundos federais, que passou para um intervalo entre 1,50% e 1,75%. Foi uma decisão unânime, com uma votação 8-0 a favor desta subida. A recuperação do mercado laboral e da taxa de inflação dos EUA justificaram esta decisão.



Quinta-feira OPEP analisa mercado do petróleo

À semelhança das restantes classes de activos de risco, o petróleo tem sido condicionado pelos receios de uma guerra comercial. E, esta quinta-feira, os investidores deverão estar atentos à publicação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).