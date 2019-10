O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados mais recentes das taxas de juro implícitas no crédito à habitação, relativos a setembro. Em agosto, os juros do crédito da casa caíram pela primeira vez em oito meses consecutivos de subidas, para 1,077%.

Terça-feira Galp inaugura época de resultados A Galp inaugura a época de apresentação de resultados trimestrais das empresas do PSI-20. A petrolífera vai prestar as contas do terceiro trimestre, depois de ter reportado uma quebra de 52% dos lucros no primeiro semestre. Na quarta-feira, é a vez de a Jerónimo Martins apresentar os resultados.



Terça-feira Eurostat divulga dívida e défice O Eurostat vai divulgar a dívida pública e défice dos países da União Europeia, relativos ao segundo trimestre. No primeiro trimestre, a dívida pública da Zona Euro recuou para 85,9% do PIB. Portugal manteve a terceira maior dívida pública, de 123% do PIB.



Quarta-feira Zuckerberg vai explicar libra O fundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, vai ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos prestar esclarecimentos sobre a libra, a criptomoeda que a rede social pretende lançar. o responsável irá explicar o impacto que esta moeda terá sobre o sistema financeiro, os consumidores e os investidores.



Quarta-feira Tesla apresenta resultados

Em Wall Street, as atenções estarão viradas para as ações da Tesla, que apresenta os resultados do terceiro trimestre. A fabricante de automóveis elétricos vendeu 95.356 veículos nos segundo trimestre, um novo recorde para a empresa, e as vendas ascenderam a 6,3 mil milhões de dólares, valor em linha com o esperado, mas manteve os prejuízos. As perdas ascenderam a 408 milhões de dólares nesse período.



Quinta-feira Mario Draghi fecha ciclo no BCE O BCE vai anunciar as decisões tomadas na última reunião de política monetária. Desta vez, o foco será outro, até porque os analistas não esperam decisões relevantes, depois de o BCE já ter anunciado o novo plano para reanimar a economia europeia em setembro. Esta será a última reunião de política monetária em que Mario Draghi participa como presidente, antes de ser substituído por Christine Lagarde no cargo.



Sexta-feira Novos dados sobre a economia alemã O instituto alemão Ifo publica novos dados que permitem fazer um retrato da economia alemã e que estarão sob o foco dos investidores, à procura de sinais de maior estabilidade na Alemanha. O índice de confiança dos empresários melhorou em setembro, mas os analistas consultados pela Bloomberg antecipam novo abrandamento em outubro.