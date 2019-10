Vendas de carros elétricos aceleram com Tesla como "motor"

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros 100% elétricos em Portugal quase duplicaram nos primeiros nove meses deste ano. A chegada do Model 3 da Tesla impulsionou este segmento, que contraria a quebra global do mercado automóvel nacional.

1.º Tesla A Tesla lidera o mercado de automóveis elétricos em Portugal com 1.614 unidades. O Model 3 é responsável por mais de 70% das vendas da empresa liderada por Elon Musk. 2.º Nissan A Nissan foi destronada pela Tesla no segmento de elétricos em Portugal. Ainda assim, o Leaf é o modelo mais vendido, com 1.344 unidades. 3.º Renault A Renault vendeu 814 unidades do modelo Zoe nos primeiros nove meses do ano, fechando o pódio no segmento dos automóveis ligeiros de passageiros elétricos. 4.º BMW A BMW soma 409 unidades do elétrico i3 vendidas entre janeiro e setembro, sendo a quarta fabricante com maior peso no segmento elétrico. 5.º Hyundai A Hyundai surge na quinta posição com 391 veículos elétricos vendidos em Portugal. 6.º Jaguar A Jaguar surge como sexta marca mais vendida no segmento elétrico em Portugal. O seu único modelo, o SUV I-Pace contabiliza 378 unidades entregues até setembro, representando quase 57% das vendas da Jaguar. 7.º Smart A Smart, que a partir de janeiro só comercializará as versões elétricas dos seus modelos, soma 314 veículos elétricos vendidos até setembro. 8.º Volkswagen A Volkswagen ocupa o oitavo lugar no segmento dos automóveis elétricos com 63 veículos vendidos nos primeiros nove meses do ano. 9.º Audi Até setembro a Audi vendeu 41 unidades do seu modelo elétrico, o e-tron, ocupando o nono posto neste segmento. 10.º Kia A Kia soma 26 veículos elétricos vendidos nos primeiros nove meses do ano em Portugal. Em setembro, contudo, não vendeu qualquer unidade.

A marca nipónica, líder do segmento no ano passado, continua a ter o modelo mais vendido do segmento: o Leaf.



Face ao final do ano passado, o número de marcas com oferta nos ligeiros de passageiros totalmente elétricos subiu de dez para 13, mas a Citroën e a Peugeot apenas venderam uma unidade cada nos primeiros nove meses do ano, enquanto a Mercedes-Benz entregou cinco veículos.



A Renault, com o modelo Zoe, é a terceira marca mais vendida, seguida da BMW, Hyundai e Jaguar.

As vendas da Tesla em Portugal eram um "segredo" bem guardado até este ano, quando a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) passou a divulgar os dados da empresa liderada por Elon Musk. E bastou meio ano para que a fabricante norte-americana alcançasse a liderança no segmento.Após apenas 15 unidades vendidas em janeiro, as vendas da Tesla aceleraram a partir do segundo mês do ano, altura em que se iniciaram as entregas do Model 3, o automóvel mais barato da gama da empresa. Em fevereiro já foram vendidas 109 unidades, número que cresceu para 355 no mês seguinte. No final do semestre a Tesla já era líder em Portugal, destronando a Nissan.