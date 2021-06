A sua semana dia a dia: OPA da Semapa, Novo Banco e BCE em foco

A SIC, estação de televisão da Impresa, regressou ao mercado com uma nova emissão de obrigações para o retalho, com o objetivo de se financiar em 30 milhões de euros. A operação de financiamento da SIC arrancou no dia 24 de maio, podendo os investidores apresentarem as ordens junto do banco até esta segunda-feira, dia 7 de junho.