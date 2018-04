A sua semana dia-a-dia: Os números do desemprego nos EUA e na Zona Euro

A semana será marcada pela divulgação de indicadores económicos nos dois lados do Atlântico, com a taxa de desemprego a liderar as atenções. Em Portugal, são conhecidas as contas da Mota-Engil.

Segunda-feira Bolsas encerradas devido a segunda-feira santa

Esta é mais uma semana mais curta nos mercados accionistas. As principais praças europeias estão encerradas esta segunda-feira, devido às comemorações da Páscoa. Devido à ausência de muitos investidores, esta deverá ser mais uma semana marcada pela fraca liquidez.



Terça-feira Índice da Markit para a indústria na Zona Euro

Depois da pausa de quatro dias para as festividades da Páscoa, serão conhecidos alguns indicadores económicos. Na Zona Euro, é revelada a evolução do índice da Markit para a indústria, em Março. Segundo as previsões da Bloomberg, o indicador deverá ter estabilizado nos 56,6 pontos, no último mês.



Terça-feira INE divulga estimativas mensais do emprego





Um dia antes de ser divulgada pelo Eurostat a taxa de desemprego na Zona Euro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta as estimativas mensais de emprego e de desemprego, relativas a Fevereiro. Nos países do euro, a taxa de desemprego deverá ter-se situado em 8,5% no segundo mês do ano, abaixo dos 8,6% registados em Janeiro. Quarta-feira Inflação na Zona Euro em Março

O gabinete de estatísticas europeu divulga, esta quarta-feira, a evolução do índice de preços no consumidor, em Março. Segundo as estimativas da Bloomberg, a inflação deverá ter subido para 1,1%, acima dos 1% registados um mês antes. O índice de preços continua longe da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), dando margem à entidade para gerir a sua política de estímulos monetários sem pressões inflacionistas.



Quinta-feira Monsanto apresenta resultados do segundo trimestre