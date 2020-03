Ao longo da semana serão divulgados vários dados económicos. Logo na terça-feira, o gabinete de estatística europeu apresenta os dados relativos a março do índice de preços no consumidor, na Zona Euro. No mesmo dia fica a conhecer-se a taxa de desemprego na Alemanha. Em Portugal também será divulgada a primeira estimativa rápida da inflação de março, bem como as estimativas mensais de desemprego referentes a fevereiro.

Terça-feira Membro do BCE discursa em Viena Num momento em que cada palavra de membros de bancos centrais e outras entidades é escrutinada, Robert Holzmann participa numa conferência em Viena. O membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) fala depois da entidade ter arrancado com o seu programa de emergência e em que se discutem outras medidas.



Quarta-feira OPEP com carta branca para aumentar produção Depois dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (OPEP+) terem falhado um acordo para prolongar os cortes de produção, a partir do início de abril os produtores ficam livres para aumentar a produção. Países como a Arábia Saudita ou a Rússia deverão produzir mais petróleo, intensificando a pressão sobre os preços da matéria-prima.



Quinta-feira Reunião da NATO por videoconferência Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) realizam uma reunião por videoconferência, devido ao surto da pandemia de covid-19. O encontro virtual deverá abordar os desafios criados pelo novo coronavírus, que está a deixar a economia mundial parada.



Sexta-feira Números do emprego em março Depois de na semana ter sido divulgado que os novos pedidos de subsídio de desemprego atingiram os 3,3 milhões na semana anterior, esta semana serão conhecidos vários relatórios sobre a criação de emprego e a taxa de desemprego em março. Segundo as estimativas da Bloomberg, os "payrolls" nos Estados Unidos da América deverão ter caído, em março, pela primeira vez em quase uma década, o que demonstra uma inversão no mercado laboral norte-americano, devido à covid-19. Serão ainda conhecidos outros indicadores económicos no país, como o índice PMI (dos gestores de compra) para os serviços.



Sexta-feira S&P avalia notação financeira da Alemanha e França Num momento em que os governos estão a ser confrontados com a crise da pandemia de covid-19, forçando os países a anunciar pacotes de ajudas à economia, a agência Standard & Poor’s tem agendada para esta semana possíveis ações de "rating" sobre as notações da Alemanha e de França.