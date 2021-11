A sua semana dia a dia: Pandemia, Fed e as emissões de dívida em Lisboa

O presidente norte-americano, Joe Biden, deverá apontar o próximo presidente da Reserva Federal do Estados Unidos esta semana. É esperado que a decisão seja conhecida antes do Thanksgiving, a 25 de novembro. Até ao final da semana passada ainda não estava fechada nenhuma decisão sobre este tema. Segundo uma fonte da administração Biden, a escolha estava entre o atual presidente, Jerome Powell, e Lael Brainard, um dos governadores da Fed. A meio da semana saem as minutas da última reunião do banco central.