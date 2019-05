A sua semana dia-a-dia: Resultados, leilão e o encontro anual da Berkshire

A semana será marcada pela divulgação de resultados na bolsa. Cinco cotadas do PSI-20 apresentam contas. O leilão do IGCP e a reunião anual da Berkshire são outros temas em destaque.

Segunda-feira Membros do BCE e da Fed discursam



A semana arranca com os discursos de membros do Banco Central Europeu e da Reserva Federal dos EUA em diferentes eventos. O presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, estará presente numa discussão na Universidade de Drexel. Já Sabine Lautenschlaeger, membro do conselho executivo do BCE, fala em Frankfurt sobre o mercado único. Ainda durante o dia, o governador do Banco do Canadá dirige-se à Associação da União de Crédito canadiana.

Terça-feira Google apresenta novos produtos



Arranca a conferência da Google. A dona do motor de busca mais conhecido do mundo deverá apresentar novos produtos. É esperado que a companhia apresente novos telefones Pixel. No mesmo dia em que começa a conferência da empresa liderada por Sundar Pichai, a Lyft, que este ano se estreou no mercado acionista, reporta as contas do primeiro trimestre de 2019. Números aguardados pelos investidores.

Terça-feira Comissão europeia publica estimativas para a economia



A semana será ainda marcada pela divulgação de novas previsões por parte da Comissão Europeia para a economia. As novas estimativas surgem num momento em que se antecipa um abrandamento da economia global.

Quarta-feira Lucros da EDPR, Corticeira e Sonae Indústria



Cinco cotadas da bolsa portuguesa divulgam resultados esta semana. Quarta-feira será o dia mais agitado, com a apresentação de resultados da EDP Renováveis, Corticeira Amorim e Sonae Indústria. Até agora já divulgaram os seus resultados trimestrais cinco cotadas da bolsa: Jerónimo Martins, Galp Energia, CTT, Impresa e REN.



Quarta-feira IGCP emite até 1.250 milhões em dívida



O IGCP anunciou realiza um duplo leilão de obrigações do Tesouro, a 10 e a 15 anos. O instituto liderado por Cristina Casalinho pretende encaixar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com a emissão de títulos com maturidade em 15 de junho de 2029 e 18 de abril de 2034.



Quinta-feira Evolução dos preços na Zona Euro



A semana será ainda marcada pela publicação de vários indicadores económicos relevantes. Na Zona Euro, na sexta-feira, serão conhecidos o índice de preços no produtor, em março, e o índice de preços no consumidor, em abril. Dias antes, na terça-feira, espera-se a divulgação da taxa de desemprego, em março, na região.



Sexta-feira Lucros do BCP devem superar 100 milhões



O BCP é outra das entidades que apresentam contas aos investidores esta semana. O CaixaBank BPI antecipa que o banco tenha alcançado lucros superiores a 100 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de mais de 30%. "Esperamos um bom conjunto de resultados, apoiados pela evolução do portefólio de dívida no trimestre", escreveu o CaixaBank BPI.



Sexta-feira Uber estreia-se na bolsa dos EUA



A empresa de transportes deverá estrear-se no mercado acionista esta sexta-feira, segundo a Bloomberg. Com uma avaliação em torno de 90 mil milhões de dólares, este será o maior IPO (oferta pública inicial) desde a estreia em bolsa da Alibaba.

Sexta-feira Buffett abre encontro em Omaha



O muito aguardado encontro anual da Berkshire arranca com a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Ao longo do próximo fim de semana, Warren Buffett fala sobre as suas expectativas para os mercados mundiais.