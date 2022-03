A sua semana dia a dia: Semana de bancos centrais e lucros em Lisboa

Um dia depois da Fed, é a vez do Banco de Inglaterra (BOE) apresentar as suas decisões monetárias. A expectativa é que o BOE anuncie mais um aumento de juros, com o mercado a antecipar uma subida de 100 pontos base até junho. Já o Banco do Japão deverá deixar os juros inalterados, na sexta-feira. Uma semana depois de indicar o início da redução de estímulos, a presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa num evento, no dia em que saem novos dados da inflação na região.