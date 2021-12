Banca aposta na oferta de produtos “verdes”

As instituições financeiras nacionais têm vindo a apostar na oferta de produtos amigos do ambiente. E, garantem, vão continuar a fazê-lo no futuro. O interesse dos clientes ainda é tímido, mas tem crescido.

