Como se proteger da volatilidade das criptomoedas?

No último ano, o mercado das criptomoedas perdeu 427 mil milhões de dólares. O futuro não parece otimista e deverá continuar volátil. No entanto, a exposição indireta e as stablecoins podem ser uma alternativa de investimento.

Como se proteger da volatilidade das criptomoedas?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Como se proteger da volatilidade das criptomoedas? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar