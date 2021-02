Fábricas em rutura levam até seis meses a repor stocks de portáteis

As vendas de computadores portáteis dispararam no último ano, e voltaram a atingir um pico com o segundo confinamento. Nas lojas de retalho de eletrónica não há mãos a medir para tantos pedidos e têm sido vários os “momentos de rutura temporária”. As gamas mais baixas, com preços até 800 euros, são as mais procuradas.

Fábricas em rutura levam até seis meses a repor stocks de portáteis









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.