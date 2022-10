Poupar fica mais difícil com subida da inflação

Partilhar artigo



Os preços estão a subir há 12 meses consecutivos e o início da guerra na Ucrânia veio agravar essa tendência, o que se traduz em más notícias no que toca à poupança. Isto porque, com o cabaz de compras a encarecer, o dinheiro que as famílias têm está a perder valor e os consumidores acabam por gastar mais (e, em alguns casos, têm de se socorrer do dinheiro que tinham amealhado) para conseguir comprar a mesma ...