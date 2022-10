Se a pior crise é energética, a palavra de ordem é poupar

Nunca as palavras poupança de energia fizeram tanto sentido como agora. Se nos últimos anos poupar energia fazia todo o sentido - para a carteira, para o bem do orçamento familiar e para a proteção do ambiente - agora, no meio da pior crise energética de que há memória, é absolutamente obrigatório. Isto sob pena de podermos mesmo enfrentar um cenário de escassez de eletricidade e gás no próximo inverno.

...