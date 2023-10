Ver à lupa e negociar para poupar com comunicações, energia e banca

É possível reduzir encargos financeiros, com eletricidade e gás ou com a televisão e internet. Em antecipação do Dia Mundial da Poupança, o Negócios explica ao que deve estar atento e o que mudou (tornando-se muito mais fácil) face ao passado.

Ver à lupa e negociar para poupar com comunicações, energia e banca









