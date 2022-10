Gigantes mundiais puxam lustro aos metais preciosos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O metal amarelo tem altos e baixos, como qualquer ativo, mas não perde a sua atratividade. Apesar de estar a desvalorizar no ano, o ouro é o que menos cai entre os principais metais preciosos, o que lhe permite manter o estatuto de refúgio, especialmente dada a inflação e subida de juros dos maiores bancos centrais.

Este cenário foi o tema central na 22.ª Conferência Mundial sobre Metais Preciosos, um evento organizado em Lisboa pela London Bullion Market Association (LBMA) e pela London Platinum and Palladium Market (LPPM). Foram dois dias de sessões, entre 17 e 18 de outubro, que reuniram mais de 500 delegados de todos os segmentos desta indústria.

Ruth Crowell e Paul Fisher, respetivamente CEO e "chairman" da LBMA, falaram com o Negócios à margem do encontro, justificando a atratividade pelo facto de o ouro poder sempre ser trocado por dinheiro. A LBMA é a autoridade independente que regula a negociação internacional de ouro e prata no mercado de balcão – "over-the-counter" ou OTC, já que toda a distribuição, compra e venda é feita fora da bolsa de valores.