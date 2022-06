Aperto da oferta de trigo intensificado com guerra. Preços continuam a subir

O Ocidente não parece disposto a aliviar as sanções contra Moscovo, uma exigência imposta pela Rússia para abrir corredores comerciais nos portos ucranianos do mar Negro e do mar de Azov.

