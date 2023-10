Argentina ameaça cortar exportações de petróleo devido a escassez nos postos do país

Caso não aumentem a produção para fazer face à escassa oferta no país, os produtores petrolíferos da Argentina podem vir a ser proibidos de exportar esta matéria-prima. A informação foi avançada pelo ministro da economia e candidato presidencial, Sergio Massa, numa entrevista."Se o fornecimento de combustíveis não estiver resolvido até à meia-noite de terça-feira, as empresas não vão conseguir carregar cargueiros petrolíferos a partir de quarta-feira", disse o ministro aos jornalistas, em declarações ouvidas pela Bloomberg."O petróleo da Argentina pertence primeiro aos argentinos", afirmou Massa. O país produziu 706 milhões de barris por dia em 2022, segundo dados do Visual Capitalist, o que indica que é o quarto maior produtor da América Latina.O ministro da economia explicou que algumas empresas estavam a guardar petróleo na expectativa de que o Governo iria desvalorizar a taxa de câmbio oficial, depois das eleições presidenciais da semana passada.No entanto, os produtores de gás e petróleo argentinos afirmam que o fornecimento deverá normalizar nos próximos dias. Também o Governo revelou que ia importar uma quantia equivalente a dez cargueiros petrolíferos para fazer face à situação.Os comentários surgem numa altura de escassez de combustíveis, que provocou largas filas nos postos de abastecimento e inclusive o encerramento de alguns. A falta de dólares por parte do Governo argentino deixou retidos no mar navios que estavam à espera de fornecer petróleo.