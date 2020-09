Blankfein: Pode ser hora de investir em matérias-primas

"Do ponto de vista da inflação, como investidor, acho que investir em setores de matérias-primas enquanto estão subvalorizados não é má ideia neste momento", declarou Lloyd Blankfein, ex-CEO do Goldman Sachs, numa conferência virtual de metais da CME.

"Todos decidiram que nunca mais teremos pressão inflacionista, que os preços do petróleo nunca mais vão subir. Acho que estão errados", sublinhou.

O índice Bloomberg Commodity acumula uma queda de quase 11% desde janeiro, em comparação com o retorno de 2,1% do MSCI World e de 8,8% do ETF iShares TIPS Bond.

A opinião de Blankfein é partilhada pela Kopernik Global Investors, que tem cerca de 3,3 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. O fundo Kopernik Global All-Cap sobe cerca de 23% neste ano, superando 97% de seus pares, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A diretora de análise da Kopernik, Alissa Corcoran, considera que embora alguns eventos de curto prazo, como a destruição da procura devido à covid-19, não tenham sido positivos, algumas "commodities" deverão valorizar no longo prazo devido à melhoria dos fundamentos da oferta e da procura.

Blankfein, que entrou no Goldman como agente de vendas de metais em 1982, não está tão otimista quanto aos metais preciosos. Segundo o ex-CEO do Goldman, não está claro se é boa ideia investir em ouro e prata "porque já foi há muito tempo que estes metais desempenharam um papel como reserva de valor".

O ouro subiu para um máximo histórico no início de agosto e acumula um ganho de quase 30% em 2020, num contexto de maior procura por ativos seguros durante a pandemia. O estímulo económico sem precedentes de governos e bancos centrais globais também levantou o espectro da inflação, reforçando a atratividade do ouro.

