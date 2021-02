Brilho do ouro, prata e platina iluminam mercados em 2021

O estatuto de valor-refúgio do ouro e da prata e a nota verde mais débil continuam a dar-lhes força. A platina ganha com as energias mais limpas e, a par do paládio e prata, com o seu uso industrial.

Brilho do ouro, prata e platina iluminam mercados em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.