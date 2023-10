Chevron encerra plataforma de gás ao largo da costa de Israel

A Chevron vai encerrar a plataforma de gás de Tamar, situada ao largo da costa de Israel, por indicação do Ministério da Energia país, informou esta segunda-feira a energética em comunicado, citado pela Bloomberg.





A plataforma de Tamar produz diariamente entre 7,1 milhões a 8,5 milhões de metros cúbicos de gás natural. A plataforma Leviathan manterá a sua produção.





A decisão do Estado de Israel surge na sequência do conflito com a Palestina, após o ataque surpresa que as milícias do Hamas iniciaram no sábado a partir de Gaza e que já fez mais de 1.100 mortos de ambos os lados.





Pela Europa, ainda antes deste comunicado, o preço do gás negociado em Amesterdão (TTF) – referência para o bloco – chegou a valorizar mais de 9%, depois de ter sido descoberta uma fuga no gasoduto na região do Mar Báltico.





Na manhã deste domingo foi detetada uma possível fuga num gasoduto submarino que liga a Finlândia à Estónia, o que levou ao encerramento temporário desta infraestrutura.





A Gasgrid Finland e a Elering, as operadoras de gás da Finlândia e da Estónia, afirmaram ter notado uma queda invulgar na pressão do gasoduto, altura em que decidiram cortar, temporariamente, o fluxo de gás.





Entretanto, o TTF intensificou a subida e chegou a subir mais de 12%, estando a somar 11,45% para 42,610 euros por megawatt-hora.