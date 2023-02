Dez curiosidades que nunca lhe passaram pela cabeça sobre as matérias-primas

A tabela periódica das matérias-primas elaborada pela Visual Capitalist dá uma perspetiva diferente sobre a evolução da economia mundial ao longo da última década. Os picos ou as descidas destas matérias-primas, sejam elas agrícolas, preciosas, ou industriais, ajudam a descodificar os fatores de pressão e tendências, por exemplo, de natureza industrial ou de consumo. Eis dez curiosidades sobre as matérias-primas verificadas ao longo dos últimos dez anos.

Em 2015, "annus horribilis" para a economia, as matérias-primas sofreram naturalmente o embate. Todas elas registam fortes descidas. A exceção foi o lítio, que registou uma vertiginosa subida de 187,05%. O lítio é uma matéria fundamental no processo de fabricos dos telemóveis e das baterias do carros elétricos.

2 ANOS

A afirmação dos carros elétricos no âmbito de uma nova ordem climática mundial é visível através do posicionamento do lítio na tabela periódica. Nos dois últimos anos, 2021 e 2022, ocupou o topo do pódio da mesma.