Gasolina baixa 19,2 cêntimos e gasóleo 18,9 cêntimos a partir de segunda-feira

O preço do litro de gasolina vai baixar em 19,2 cêntimos a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo ficará 18,9 cêntimos mais barato, informou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.A acentuada descida nos preços dos combustíveis resulta da aplicação da anunciada redução da carga fiscal nos combustíveis devido ao efeito de uma descida na taxa do IVA de 23% para 13%, que acumula com o mecanismo de revisão semanal do ISP."Para apoiar famílias e empresas a enfrentar os efeitos da escalada dos preços dos combustíveis, o Governo decidiu reduzir as taxas unitárias de ISP para replicar sobre os preços de mercado o efeito de uma descida da taxa de IVA de 23% para 13%", assinala o ministério liderado por Fernando Medina.Desta forma, detalha, "a partir de segunda-feira, a carga fiscal dos combustíveis terá em consideração esta diminuição do ISP (e o correspondente efeito em sede de IVA), traduzindo-se num desconto adicional do imposto de 14,2 cêntimos por litro de gasóleo e 15,5 por litro de gasolina".Esta redução da carga fiscal aplicar-se-á durante todo o mês de maio, sendo o seu valor revisto para o mês de junho levando em consideração os preços atualizados.Aos valores atrás referidos somam-se os descontos, que já vigoravam, de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina.