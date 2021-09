Metal precioso obscuro lidera receitas de gigantes de platina

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Com a valorização do ródio, o metal precioso mais caro do mundo, a "commodity" agora é a fonte de receita número um das maiores mineradoras de platina.Embora o metal esteja bem longe do pico de março, o ródio ainda respondeu por 45% das receitas da Anglo American Platinum no primeiro semestre. A proporção supera o peso combinado da platina e do paládio. Para a Anglo American, o metal branco prateado gerou mais receita ...