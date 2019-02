Misteriosa empresa turca ajudou Maduro a transferir 900 milhões em ouro

A empresa começou a fazer negócios de repente, em janeiro de 2018, quando importou cerca de 41 milhões de dólares em ouro da Venezuela, a primeira transação desse tipo entre os dois países num historial de 50 anos. No mês seguinte, o volume mais do que duplicou, quando a Sardes transportou quase 100 milhões de dólares de metal amarelo para a Turquia.

Em novembro, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva a autorizar sanções ao ouro venezuelano – e quando encarregou um enviado de alertar a Turquia sobre as operações, a Sardes já tinha transportado 900 milhões de dólares deste metal precioso para fora do país. Nada mal para uma empresa com apenas um milhão de dólares em capital, de acordo com a informação financeira apresentada em Istambul.

Não é a primeira vez que a Turquia se posiciona como uma alternativa aos países que enfrentam sanções dos EUA, o que pode minar os esforços de Washington para isolar governos considerados hostis ou corruptos. Ancara testou muitas vezes os limites da tolerância dos EUA e a aliança entre os dois países, membros fundamentais da NATO, está agora essencialmente deteriorada, de acordo com dois altos funcionários dos EUA.

Novas alianças

A Turquia, que é há muito tempo uma das parceiras mais valiosas dos EUA numa região que atravessa a Europa e o Oriente Médio, tem encontrado cada vez mais interesses comuns com países autoritários como Rússia, China, Irão e Venezuela.

Quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se declarou presidente legítimo da Venezuela no mês passado, os EUA e muitos outros países ocidentais apressaram-se a declarar-lhe apoio. A Turquia, por sua vez, alinhou-se com aqueles que apoiam Maduro.

Não está claro o que sustenta o apoio da Turquia a Maduro, além de uma oposição geral à intromissão dos EUA e às iniciativas para derrubar governos nominalmente democráticos. Erdogan enfrentou uma tentativa de golpe em 2016 e apresenta-se como um defensor dos líderes eleitos em todo o mundo, mesmo onde as votações não foram amplamente consideradas nem livres nem justas.

Os laços económicos entre os dois países são um fator de pouco peso: a Venezuela não está entre os 20 principais parceiros comerciais da Turquia, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Mas isso não significa que Erdogan não possa usar a economia de 850 mil milhões de dólares da Turquia, a maior do Médio Oriente, para ajudar amigos necessitados. O corredor do ouro da Sardes parece ter sido fechado em novembro, mas há outros caminhos. Um porta-voz da Sardes não respondeu a um pedido de comentário feito pela Bloomberg.

Erdogan foi a Caracas em dezembro para apresentar o líder venezuelano a Ahmet Ahlatci, presidente do conselho de uma das maiores refinarias de ouro da Turquia. No mês seguinte, Tareck El Aissami, um aliado próximo de Maduro, retribuiu o gesto com uma visita a uma refinaria de Ahlatci à cidade de Çorum, na região central da Turquia. Os media pró-governo da Turquia informaram que o ouro venezuelano seria aí processado.

Isso nunca se materializou porque Ahlatci estava receoso de infringir as sanções dos EUA, de acordo com uma fonte com conhecimento direto da visita. Mas El Aissami estudou a tecnologia de refinação para tentar replicá-la na Venezuela, disse a mesma fonte, que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade do assunto.

Ahlatci não devolveu os telefonemas da Bloomberg. O seu filho, Ahmet Metin, disse em entrevista por telefone que a empresa "não deseja comentar".



(texto Original: Mysterious Turkish Firm Helped Maduro Move $900 Million in Gold)