Na semana passada saíram dos cofres do banco central da Venezuela pelo menos oito toneladas de ouro, avançaram à Reuters três fontes governamentais e um deputado da oposição.

Tratou-se, assim de mais um sinal do desespero do presidente Nicolás Maduro para obter dinheiro num contexto de aperto de sanções à Venezuela, sublinha a agência noticiosa.

O metal precioso foi transportado em veículos governamentais entre quarta e sexta-feira da semana passada, afirmou o deputado Angel Alvarado. "O plano era vendê-lo ao estrangeiro, de forma ilegal", acrescentou o membro da Comissão de Finanças do parlamento venezuelano.

O banco central não quis comentar estas declarações.

Nem Alvarado nem as três fontes do governo – que pediram o anonimato – disseram para onde é que o banco central enviou o ouro, mas sublinharam que a operação teve lugar quando o presidente da autoridade monetária do país estava fora em viagem de trabalho.

No ano passado foram transferidas 23 toneladas de ouro minerado em estado de Caracas para Istambul, de avião, segundo algumas fontes e os dados do governo turco.

O banco central venezuelano tinha comprado parte deste ouro proveniente de jazidas auríferas no sul do país, tendo-o exportado para a Turquia e para outros países de modo a financiar a compra de bens alimentares essenciais – atendendo à escassez de alimentos –, segundo os testemunhos de mais de 30 pessoas conhecedoras destas transações.

Além disso, no ano passado foram ainda retiradas dos cofres do banco central 20 toneladas de ouro monetário, deixando a autoridade monetária com 140 toneladas – o mais baixo nível em 75 anos.