Ouro está em recordes e não deverá ficar por aqui

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços do ouro estão a negociar em máximos históricos. Depois de terem atingido um recorde na passada sexta-feira, no arranque desta semana mantiveram a tendência de subida, a transacionar em valores nunca antes vistos: a cotação spot chegou aos 2.110,8 dólares por onça no mercado londrino.





...