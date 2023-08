Ouro inicia “sprint” para “rally” de pelo menos três anos

Os preços do ouro rondaram, recentemente, os 2.000 dólares por onça, o que fez com que muitos analistas começassem a colocar a possibilidade de o metal precioso manter uma trajetória ascendente nos próximos tempos. E o consenso começa a generalizar-se: o ouro vai ganhar com o fim do ciclo de subidas dos juros diretores por parte dos bancos centrais e atingir novos máximos históricos – talvez não ainda este ano, mas quase

...