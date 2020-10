Pode a soja mudar a cena política nos EUA?

Grande parte da América rural continua a apoiar Trump, mas a guerra comercial com a China pode virar o jogo nas eleições, já que Biden é tido como um candidato que irá diminuir as tensões entre as duas maiores economias do mundo. E a soja vai ter muito peso.

