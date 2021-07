Prata é a rainha dos Jogos Olímpicos

Longe vai o tempo em que os vencedores das provas disputadas nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, uma festa desportiva em homenagem a Zeus, recebiam como prémio uma coroa feita com folhas de louro. Hoje em dia, é o ouro, a prata e o bronze que estão em disputa no pódio. Mas, até se chegar aqui, houve um grande interregno. No ano 392 d.C., já com a Grécia tomada pelos romanos, o imperador Teodósio I converteu-se ao cristianismo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...